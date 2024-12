The Siyou Gospel Project | STIMMKLANG

Oh Happy Day! Wer zusammen mit der in Kamerun geborenen Sängerin Siyou Isabelle Ngnoubamdjum Gospel singt, kann Gospelmusik als etwas Ganzheitliches erfahren, seine Lebendigkeit spüren, Gemeinschaft erleben, dem Glauben eine Stimme geben – und das mit ganz viel Leichtigkeit und Spaß!

Im Workshop erarbeiten Siyou und Martin Meixner (Piano) traditionelle, neu arrangierte und moderne Gospelsongs. Dabei lernen die Teilnehmenden, ganz ungezwungen mit ihren Stimmen umzugehen – und mit dem Glauben, der in den Gospels und Spirituals transportiert wird. Die Freude am Singen wird spür- und hörbar, auch für das Publikum des Konzerts am Abend, in dem der Workshop-Chor einen Gastauftritt hat.