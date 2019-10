The Siyou Gospel Project

Die Gospelgruppe rund um „Gospelqueen“ Siyou Isabelle Ngnoubamdjum hat mit dem Pianisten und Hammondspezialisten Martin Meixner ein ordentliches Soundpfund an authentischen Gospelklängen im Repertoire. Geprägt von Siyous Charme und gesanglicher Ausdruckskraft im Zusammenspiel mit der wandlungsfähigen Stimme ihres Gesangskollegen Ralf Damrath sowie den wunderbaren Sängerinnen, Lily Mackay und Franzi Brendle, sorgen sie gemeinsam für Gospelkonzerte mit Rhythmus, Temperament, Improvisationskunst und Lebensfreude.

Seit kurzem gibt es zu den Konzerten auch ein Gospel-Livealbum mit einer großartigen Auswahl an Klassikern, Traditionals wie „Precious Lord“ und „Wade In The Water“ sowie verschiedenen Gospelinterpretationen wie „Blessed And Highly Favored“, die das „Siyou Gospel Project“ auch live mit unglaublicher Energie, feinschichtigen Arrangements, Temperament, Rhythmus und authentischen Gospelgesängen auf technisch höchstem Niveau präsentieren. O Happy Day!