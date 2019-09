Nach einer kleinen Auszeit melden sich THE SLOW SHOW live und mit einem neuen Album zurück. Das gefeierte Indie-Pop-Kollektiv aus Manchester gastiert auf der aktuellen Tour im franz.K.

THE SLOW SHOW hatten längere Zeit nichts mehr von sich hören lassen – bis sie für Anfang des Jahres eine exklusive Show im Berliner Silent Green ankündigten. Don't call it a Comeback – aber dieses Konzert war wirklich ein Paukenschlag der vier Männer aus Manchester und hat eines klar gemacht: THE SLOW SHOW sind wahrhaftig zurück! Außerdem ist die Studioarbeit an einem neuen Album beendet, die Platte wird am 30. August erscheinen.