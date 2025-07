Die legendäre Alternative-Rockband The Smashing Pumpkins kommt im Sommer 2025 nach Deutschland und spielt am 03. August 2025 ein exklusives Open-Air-Konzert im Schloss Ludwigsburg.

Die Show ist Teil ihrer The Aghori Tour 2025 und eines von nur drei Konzerten in Deutschland. Fans dürfen sich auf eine mitreißende Liveshow mit einer Mischung aus Klassikern wie 1979, Tonight und Bullet with Butterfly Wings sowie neuen Songs vom aktuellen Album Aghori Mhori Mei freuen.