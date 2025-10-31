Irish Pub Music. Bekannte Irische Folk Songs erleben und mitsingen.

Es gibt wohl kaum jemanden, der bei Irischer Folkmusik nicht ins Schwärmen kommt. Zu liebevoll und gleichzeitig mitreißend rhythmisch ist die Musik Irlands, zu herzergreifend oftmals die Geschichten, die hierbei erzählt werden. Am Freitag, 31.10.2025 kann man diese Musik live im Kulturforum Metzingen erleben: die 3-köpfige Band „The Smugglers“, benannt nach einem gleichnamigen Song, spielen bekannte irische Lieder und laden zum Mitsingen ein.

Machen Sie mit und erleben Sie die Stimmung eines irischen Pubs. Die drei Musiker – Hans Bachmeir (Akkordeon, Bass, Vocal), Günter Herbig (Mandoline, Tin Whistle, Bluesharp, Vocal), und Harry Schnell (Gitarre, Banjo, Bluesharp, Vocal) – widmen sich bereits seit ihrer Jugend mit großer Begeisterung dem Irish Folk und nehmen Sie an diesem Abend gerne mit auf eine Reise nach Irland.