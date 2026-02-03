The Snouters (Support: Kollektiv Kraftfeld)

The Snouters ist ein Punkrock-Projekt, das von einer Mischung verschiedenster Einflüsse charakterisiert wird, die von Roots-Ska bis zu California Punk reichen. Das Resultat ist ein origineller Sound, der von einer warmen aber knallharten weiblichen Stimme ergänzt wird. Die Bandmitglieder bringen Erfahrungen aus aktiven Ska- und Punk-Projekten mit, die international auftreten. Im Januar 2024 hat die Band ihre Debüt-Single „Take the Leap“ veröffentlicht, ein Vorgeschmack auf den bevorstehenden Release ihrer ersten EP.