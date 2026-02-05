The Sonic Spy & Support: Permyriad

Eine einzigartige Atmosphäre, die lautstark oder sanft, mal melancholisch oder mystisch zum Zuhören und Abtanzen mitreißt.

The Sonic Spy:

Eruptionen der Seele, Auswürfe des Herzens, eine klanggewittrige Gratwanderung zwischen Lust und Qual, zwischen Lebensenergie und Todessehnsucht, zwischen dem Sein und dem Nichts. Deutsche Texte, hochexpressiv, selbst geschriebene Songs über Entfremdung, Selbstverlust, Romantik, Leidenschaft und Abhängigkeit, brennende und schwindende Liebe. the SONIC spy entzünden hochexplosiven Rhythmusstoff, entflammen Seelenbrände, entfachen Herzfeuerstürme. Das Blut kocht, Seele und Herz drohen zu verbrennen, zu Asche und Staub zu werden. Ein satter, dichter, funkensprühender, unter Strom stehender gitarrenlastiger Sound fegt durch die Menge.. Stoff für Schallspione. In imaginäre Klangmalereien brechen brachiale, verzerrte Tonfetzen ein. Stürmisch, rebellisch und verwegen, schmerzvoll und verzweifelt.

Inspiriert durch Bands wie Editors, Bloc Party oder Joy Division entwickelt sich der eigene und individuelle Sound, der mit wavigen, schwebenden, rockigen und elektronischen Elementen die Welt der Emotionen umschreibt...

Support: Permyriad:

‱ Perymriad [pɜːˈmɪrɪæd] steht in der Mathematik für “Teile von Zehntausend”. Doch die Musik der fünfköpfigen Band aus dem Raum Stuttgart folgt keiner berechenbaren Formel, sondern lebt von kraftvollen Gegensätzen, die sich auf besondere Weise anziehen und ergänzen. Bunte Einflüsse werden vereint zu einem musikalischen Mosaik - farbenfroh, vielfältig und doch harmonisch. Ob tanzbarer Indie-Rock-Hit, gefühlvolle Pianoballade mit Bluesrock- Elementen, treibendes Stoner-Rock-Riff mit souligen Vocals und pulsierendem Beat oder träumerische Effektlandschaften - immer wieder fügen sich die Teile neu zusammen und das Mosaik wird zum Alternative Rock-Kaleidoskop, das sich gegen Unendlichkeit dreht. Permyriad erinnert daran, dass Musik mehr sein kann als ein Füller der Stille: eine Reise ohne Grenzen, ein Katalysator der Freundschaft und ein Träger von Emotionen, die Geschichten schreiben. Mit jeder Note entfacht die Band eine Energie, die von Spielfreude durchdrungen ist und für einen Moment die Sorgen und Trägheit des Alltags verblassen lässt. In kreativer Freiheit vereint, bilden fünf Teile von zehntausend bei Permyriad mehr als ein Ganzes.