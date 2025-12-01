The Sophisticated Orchestra feat. Richard Herfeld

Andrew Andrews & "The Sophisticated Orchestra“ laden Sie ein zu einer musikalischen Reise in die Anfangszeit des Jazz.

Einigen von Ihnen dürfte „A Sophisticated Evening“ bereits bekannt sein. Andrew Andrews veranstaltet diese Reihe in unterschiedlicher Größe und mit überragender Resonanz. Darüber hinaus hat er extra dafür ein hochkarätiges Ensemble zusammengestellt. Heute freuen wir uns besonders auf den Sänger und Conférencier „Richard Herfeld“.

Herfeld pendelt zwischen Deutschland und Nordamerika, kommt aber immer wieder gerne auf Besuch in die Region.

Gastspiele führten ihn durch Europa, die USA und Kanada.

Sein Repertoire reicht von Klassikern des "Great American Songbook" bis hin zu selten gehörten Raritäten des deutschen Kabaretts und Chansons, was ihm den Franz-Grothe-Preis einbrachte.

Lassen Sie sich mit The Sophisticated Orchestra durch einen eleganten, genussvollen Club-Abend führen - angereichert mit dem charmanten und melodiösen Jazz-Sound der frühen Jahre, und einer gehörigen Portion Nostalgie.

Verehrtes Publikum, werfen Sie sich in Schale. Stellen Sie sich von Kopf bis Fuß auf tolle Musik und Unterhaltung ein.

Genießen Sie einen Abend mit Jazz und Swing, der die Herzen der stolzesten Frauen (und Männer) höher schlagen lässt.