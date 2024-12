The sophisticated Orchestra - Kultur-Mix-Tour

Eines der kleinsten Orchester der Welt nimmt Sie mit auf eine elegante und kuriose Zeitreise der Rhythmen des Swings. Zusammen mit Andrew Andrews am Schlagzeug und Georg Bomhard am Kontrabass, wird Monsieur Nagel (Axel Nagel) am Mikrophon, an der Gitarre und am Theremin, Musikperlen aus der frühen Zeit des Swings interpretieren und Erinnerungen an die große Zeit der "Crooners" wach werden lassen. Aber auch sehr ausgesuchtes Liedgut der letzten 100 Jahre wird zu hören sein. Erinnerungen an die Jazzclubs in Harlem bis hin zu manchem historischen Schmankerl aus Berlin oder Wien fließen ins musikalische Ouvre mit ein. VVK: Büchernest 07173 / 12629.