„The Soul of a Woman“ ist ein Konzert über Kraft, Haltung und Veränderung.

Die Songs – Evergreens der Queens of Soul – erzählen von Mut, Selbstbestimmung und dem unerschütterlichen Drang, gesellschaftliche Normen herauszufordern – von leisen Momenten der Reflektion bis zu kraftvollen Ausbrüchen. Jede Melodie, jeder Rhythmus spiegelt die Vielschichtigkeit weiblicher Stärke wider und lädt dazu ein, eigene Wege zu gehen.

Die Sängerin Pauline Ruhe bringt mit ihrer ausdrucksstarken Stimme die Seele dieser zeitlosen Klassiker zum Leuchten, unterstützt von Felix Schrack am Schlagzeug, Sebastian Schuster am Kontrabass und Martin Trostel am Piano, deren sensibles Zusammenspiel die Songs in ihrer ganzen Tiefe erklingen lässt. „The Soul of a Woman“ ist kein Rückblick, sondern ein lebendiger Dialog über Inspiration, Einfluss und die Kraft, heute und morgen zu gestalten.