The Soul of Pipa

Drei Konzerte – drei Locations.

Der diesjährige Konzerttag in Öhringen feiert das Jubiläum 50 Jahre Hohenlohekreis mit drei Weltmusik-Konzerten aus den Ländern, in denen der Kreis Partnerlandkreise hat: Irland, Polen und China. Dazwischen haben Sie Gelegenheit durch die Altstadt und den Hofgarten zu schlendern, das ein oder andere kulinarische Angebot zu genießen (siehe unten), eines der Museen zu besuchen oder eine Stadtführung zu machen.

Liu Fang, Pipa

„One musician, but ten talented fingers!", kündigte der britische Schauspieler Sir Ian McKellen einen Auftritt der gefragten Solistin im BBC-Radio an. Sie wird nicht von ungefähr als „Kaiserin der Pipa“ international gefeiert. Und auch Queen Elizabeth II. hat sie bereits bei einem China-Besuch mit ihrer fantastischen Performance erfreut. Die 4-saitige Laute mit ihrer 2000-jährigen Vergangenheit verlangt nicht nur eine meisterhafte Technik, um ihr die typischen Effekte wie Singen und einen extrem dynamischen Umfang zu entlocken, sondern auch ein hohes Maß an Sensibilität. Liu Fang legt in der völligen Hingabe ihres Spiel die subtile Klangfülle des Instruments frei, ihr einzigartiges Einfühlungsvermögen, ihre Virtuosität und Grazie erlauben es ihr, die tiefsten Emotionen auszudrücken. Seelenmusik!

