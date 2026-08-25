The Soul Vaccination steht für einen mitreißenden Mix aus Funk und Soul – performt von erfahrenen Musiker*innen und Special Guests, leidenschaftlich und 100% live.
Im Programm: Coversongs von Amy Winehouse, Stevie Wonder, Tower Of Power und Simply Red, dazu Motown-Klassiker von Marvin Gaye, Al Green, Bill Withers, den Spinners und den Temptations.
Am Gesang: Astrid und Felix, getragen vom Sound zweier Gitarren, zwei Keyboards, groovigen Basslines und der Rhythmus-Power der Drums – ein facettenreiches Programm an Funk- und Soul-Klassikern, ganz nach dem Motto "back to the roots".