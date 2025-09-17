The Sound of Jazz feat. Bill Petry

Einmal im Monat spielt die 'Sound of Jazz'-Hausband in der Kiste mit wechselnden Gästen.

Der Berliner Trompeter Bill Petry arbeitete als Solist neben Jazzgrößen wie Riccardo Del Fra, Billy Hart und Till Brönner, sowie Genre-übergreifend mit preisgekrönten und international gefeierten Musiker:innen wie Daniel Hope oder Lisa Batiashvili.

Der italienische Bassist und langjährige Sideman Chet Bakers, Riccardo Del Fra, nannte ihn einen wahren Poeten, der sein Publikum tief berührt. Till Brönner bezeichnete Bill Petry als außergewöhnlichen Trompeter mit hohem Wiedererkennungswert und sagte über ihn: „Ich muss nur zwei Töne hören und ich weiß: Es ist Bill Petry!“

Bill Petry - Trompete

Lukas Pfeil - Tenorsaxophon

Anselm Krisch - Piano

Andrey Tatarinets - Bass

Johannes Hamm - Schlagzeug