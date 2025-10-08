The Sound of Jazz feat. Calvin Bynum

Einmal im Monat spielt die 'Sound of Jazz'-Hausband in der Kiste feinsten Jazz mit wechselnden Gästen.

Calvin Bynum ist ein deutschlandweit gefragter Soul-Sänger. Seine Reise durch Musik und Kunst spiegelt seine afroamerikanischen Wurzeln und den Schmelztiegel verschiedener musikalischer Einflüsse wider, die ihn in seiner Kindheit geprägt haben. Von gefühlvollen R&B-Melodien bis zu den groben Rhythmen des Hip-Hop öffnete die Plattensammlung seines Vaters seine Ohren für eine Vielfalt von Klängen und Stilen, die nahtlos Genres überschritten. Indem er Authentizität und Innovation umarmt, setzt er sich über kreative Grenzen hinweg – eine Zusammenführung vieler Jahre des Ausprobierens und Lernens.

Die Band widmet sich an diesem Abend jazzigen Soul- und R&B-Songs von Künstlern wie Anderson Paak, Mac Miller, Jill Scott, Roy Hargrove oder Robert Glasper. Als weiterer Gast verstärkt Trompeter Marko Mebus die 'horn section' der Hausband.

Calvin Bynum - Gesang

Marko Mebus - Trompete

Lukas Pfeil - Tenorsaxophon

Anselm Krisch - Piano

Andrey Tatarinets - Bass

Johannes Hamm - Schlagzeug