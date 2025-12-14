The Sound of Jazz feat. Libor Sima

Einmal im Monat spielt die 'Sound of Jazz'-Hausband in der Kiste mit wechselnden Gästen.
Der Saxophonist, Komponist und Arrangeur Libor Sima ist auf vielen nationalen und internationalen Bühnen zu Hause. Er arbeitete unter anderem mit Künstler*innen wie Chaka Khan, dem Modern Jazz Quartett, Joo Kraus & Wolfgang Schmid zusammen. Darüberhinaus ist er Solofagottist des SWR Symphonieorchesters.
Libor Sima - Tenorsaxophon
Lukas Pfeil - Tenorsaxophon
Anselm Krisch - Piano
Andrey Tatarinets - Bass
Johannes Hamm - Schlagzeug