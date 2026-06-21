The Sound of Jazz feat. Stefan Koschitzki

Einmal im Monat spielt die 'Sound of Jazz'-Hausband in der Kiste mit wechselnden Gästen.

Seit dem Abschluss seines Jazz-Saxofon- und Jazz-Komposition-Studiums in Nürnberg arbeitet Stefan Koschitzki als Solist von Asperg aus. Zusammen mit dem brasilianischen Gitarristen und Sänger Fabiano Pereira hat er bereits vier Studioalben unter eigenem Namen veröffentlicht. Als Multiholzbläser ist Stefan auch gern gesehener Gast bei Orchestern, Theatern und Musicals wie der SWR Bigband, dem Staatsorchester Stuttgart, dem Glenn Miller Orchestra, den Nürnberger Symphonikern u.v.m.

Gespielt wird ein abwechslungsreiches Programm aus Jazz-Standards und Bossa Nova. In feinen Arrangements verbinden sich die Timbres der zwei Saxophone zu einer mal sanften, mal kraftvollen Mischung.

Stefan Koschitzki - Altsaxophon

Lukas Pfeil - Tenorsaxophon

Anselm Krisch - Piano

Andrey Tatarinets - Bass

Johannes Hamm - Schlagzeug