The Sound of Jazz präsentiert: Alexander Bühl

Regelmäßig präsentiert die "Sound Of Jazz"-Hausband in der Kiste feinsten Jazz mit hochkarätigen Gästen.

Der Saxophonist Alexander Bühl ist Jazz-Preisträger des Landes Baden-Württemberg 2018.

Alexander Bühl, der von John Coltrane, aber auch von Lester Young und Stan Getz beeinflusst ist, gehört mittlerweile zu den wichtigsten neuen Tenorsaxophonisten in Deutschland. Er ist ein erfindungsreicher Saxophonist mit glänzender Technik und melodischem Einfallsreichtum. Er vereinigt vielfältige Einflüsse in seinem persönlichen Stil, die ihn – gepaart mit Geschmacksicherheit, dramatischem Gespür sowie einer perlenden Leichtigkeit – zu einer spannenden jungen Musikerpersönlichkeit machen“, sagte Kunststaatssekretärin Petra Olschowski am Montag (19. März) in Stuttgart bei der Bekanntgabe des Preisträgers.

Alexander Bühl - Tenorsaxophon

Anselm Krisch - Piano

Andrey Tatarinets - Bass

Felix Schrack - Drums