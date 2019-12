The Sound of Jazz präsentiert: Chris Mehler

Regelmäßig präsentiert die 'Sound Of Jazz'-Hausband in der Kiste feinsten Jazz mit hochkarätigen Gästen.

Chris Mehler, geboren im Südwesten Deutschlands, ist ein junger Jazz-Trompeter und Flügelhornist mit einer aufstrebenden professionellen Karriere. Er trat bereits in der Carnegie Hall in New York auf und war Gastsolist bei der WDR Big Band Köln. Nach Abschluss seines Bachelor-Studiums in Jazz-Trompete in Köln wohnte Mehler für zwei Jahre in New York City, wo er 2019 seinen Master of Music an der Manhattan School of Music erhielt. Zu seinen Lehrern gehörten u.a. Matthias Bergmann, Andreas Haderer, Ingrid Jensen, Phil Markowitz, Scott Wendholt und Jim McNeely. Bereits mit 27 Jahren ist er momentan Dozent für Jazz-Trompete an der Stuttgarter Musikhochschule.

Gespielt werden Standard-Arrangements und Kompositionen von Roy Hargrove, Tom Harrell u.a.

Chris Mehler - Trompete

Lukas Pfeil - Saxophone

Anselm Krisch - Piano

Andrey Tatarinets - Bass

Daniel Mudrack - Drums