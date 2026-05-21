The Sound of Jazz präsentiert: Latin Special

Einmal im Monat spielt die Sound of Jazz-Hausband in der Kiste mit wechselnden Gästen.

Das Juni-Konzert steht ganz im Zeichen des Latin Jazz. Dafür wurden gleich zwei Musiker eingeladen:

Rey Ceruto ist ein kubanischer Perkussionist, geprägt von den musikalischen Traditionen Havannas und ausgebildet am Amadeo Roldán Konservatorium. Seit 2018 lebt er in Deutschland und wirkt in internationalen Projekten sowie großen Musicalproduktionen mit.

Benjamin Gerny studierte Jazz-Posaune in Mannheim und Stuttgart. Nach seinem Master-Abschluss begab er sich auf eine musikalische Entdeckungsreise in die Welt von Salsa, Cha-Cha-Cha und Bolero – eine Klangsprache, die sein Spiel bis heute entscheidend prägt.

Rey Ceruto - Percussion

Benjamin Gerny - Posaune

Lukas Pfeil - Tenorsaxophon

Anselm Krisch - Piano

Andrey Tatarinets - Bass

Johannes Hamm - Schlagzeug