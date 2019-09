The Sound of Jazz präsentiert: Lukas Jochner

Regelmäßig präsentiert die 'Sound Of Jazz'-Hausband in der Kiste feinsten Jazz mit hochkarätigen Gästen.

Lukas Jochner studierte in Wien und Amsterdam Jazz-Posaune u.a. bei Johannes Herrlich, Bert Boeren und Ferdinand Povel. Er war Mitglied des Bundesjugendjazzorchesters und ist seit 2013 fest in der süddeutschen Jazzszene verankert. Lukas Jochner spielt regelmäßig mit dem Quartett 'Buffzack', dem Sextett 'Mingus In Wonderland', dem 'Sunday Night Orchestra' und dem 'Christian Elsässer Jazz Orchestra'.

Gespielt werden Standards und Stücke aus dem Repertoire der 'Sound of Jazz'-Hausband, fein arrangiert für den warmen und zugleich kraftvollen Sound der Posaune/Tenorsax-Combo.

Lukas Jochner - Posaune

Lukas Pfeil - Saxophone

Anselm Krisch - Piano

Andrey Tatarinets - Bass

Matthias Daneck - Drums