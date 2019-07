"The Sound of Jazz" präsentiert: Marko Mebus

Marko Mebus studierte Jazztrompete in seiner Wahlheimat Mainz bei Axel Schlosser und Frank Wellert. Er war Mitglied des Bundesjazzorchesters, des Landesjugendjazzorches-ters Rheinland-Pfalz und Träger des Landesmusikstipendiums. Seit seinem Abschluss ist er als Gastsolist, Komponist und Arrangeur aktiv und war schon in Bands wie der HR Bigband, dem Sunday Night Orchestra und dem Glenn Miller Orchestra zu hören. Seit Juni 2019 ist er Dozent für Jazztrompete am Dr. Hochs Konservatorium Frankfurt am Main.

Gespielt werden Eigenkompositionen von Marko Mebus sowie Standard-Arrangements aus dem Repertoire der Hausband. Ein energiereicher Jazz-Abend in der klassischen Quintett-Besetzung!

Marko Mebus - Trompete

Lukas Pfeil - Tenorsaxophone

Anselm Krisch - Piano

Andrey Tatarinets - Bass

Felix Schrack - Drums