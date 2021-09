The Sound of Jazz präsentiert: Stephan Zimmermann

Regelmäßig präsentiert die 'Sound of Jazz'-Hausband in der Kiste feinsten Jazz mit hochkarätigen Gästen.

Stephan Zimmermann ist seit 2007 Professor an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim für Jazztrompete und Ensembleleitung. Er arbeitete als freier Mitarbeiter in den Big Bands des WDR, HR, NDR, Peter Herbolzheimer's RC&B, Rias Berlin u.v.w. Er war Mitglied in Wolfgang Dauner's United Jazz and Rock Ensemble 2nd Generation. Internationale Tourneen brachten ihn u.a. mit Künstlern wie Don Menza, Till Brönner, Randy Brecker oder Chris Potter zusammen.

Gespielt werden Standards und Stücke aus dem Repertoire der 'Sound of Jazz'-Hausband im Stile der klassischen 'Hard Bop'-Quintetts um Art Blakey, Clifford Brown, Lee Morgan oder Horace Silver.

Stephan Zimmermann - Trompete

Lukas Pfeil - Tenorsaxofon

Nicolai Daneck - Piano

Andrey Tatarinets - Bass

Matthias Daneck - Schlagzeug