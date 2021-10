The Sound of Jazz präsentiert:

Einmal im Monat präsentiert die 'Sound of Jazz'-Hausband in der Kiste feinsten Jazz mit hochkarätigen Gästen.

Klaus Graf ist einer der gefragtesten Altsaxofonisten in ganz Deutschland. Er spielte unter anderem mit Peter Herbolzheimers 'Rhythm Combination & Brass' und Wolfgang Dauners 'United Jazz and Rock Ensemble 2nd Generation'. Er ist festes Mitglied der SWR Big Band, Landesjazzpreisträger und Professor für Jazz-Saxofon an der Hochschule für Musik Nürnberg.

Gespielt werden Standards und Stücke aus dem Repertoire der 'Sound of Jazz'-Hausband im Stile der klassischen 'Hard Bop'-Quintetts um Cannonball Adderley, Art Blakey oder Horace Silver.

Klaus Graf - Altsaxophon

Lukas Pfeil - Tenorsaxofon

Anselm Krisch - Piano

Andrey Tatarinets - Bass

Felix Schrack - Schlagzeug