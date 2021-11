The Sound of Jazz präsentiert:

Einmal im Monat präsentiert die 'Sound of Jazz'-Hausband in der Kiste feinsten Jazz mit hochkarätigen Gästen.

Der mehrfach ausgezeichnete Trompeter Julian Hesse studierte an den Hochschulen in München, Amsterdam und Bern sowie als Fulbright-Stipendiat in New York. Seit 2014 lebt er in München, ist fester Bestandteil der dortigen kreativen Musikszene und arbeitet europaweit als Jazztrompeter, Komponist und Pädagoge.

Samuel Restle studierte Jazz-Posaune in Basel und Stuttgart. Von 2019 bis 2021 spielte er im Bundesjazzorchester und ist in vielen Big- und Smallbands im süddeutschen Raum aktiv. Aktuell studiert er Jazz-Komposition im Master bei Rainer Tempel und Johannes Lauer.

Gespielt werden Standards und Stücke aus dem Repertoire der Sound of Jazz-Hausband im Stile der klassischen Hard Bop-Sextetts um Art Blakey, Benny Golson, Dexter Gordon und Slide Hampton oder Roy Hargrove.

Julian Hesse - Trompete

Lukas Pfeil - Saxophon

Samuel Restle - Posaune

Anselm Krisch - Klavier

Andrey Tatarinets - Bass

Felix Schrack - Drums