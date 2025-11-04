The Sound of Magic: Disney in Concert

Mit den Helden der Kindheit spannende Abenteuer erleben, aufregende Fantasiewelten bereisen und unvergesslichen Bösewichten gegenüberstehen. Den eigenen Mut, die Freiheit oder die große Liebe finden und dabei über sich hinauswachsen.

Das Pilsen Philharmonic Orchestra entführt mit großen Orchesterarrangements in die zauberhafte und fantasievolle Welt Disneys: Es ist eine bewegende, musikalische Reise durch die schönsten Songs und traumhaften Melodien aus über 100 Jahren Disney Magie, die durch synchron zusammengefügte Animationen, selten gezeigte Archivaufnahmen, künstlerische Skizzen sowie Einblicke in die filmische Entstehungsarbeit auch visuell auf großer Leinwand zu einem unvergleichlichen Ereignis wird.

Die beliebten Charaktere laden zu einem Fest voller emotionaler Höhepunkte und nostalgischer Unterhaltung der Extraklasse ein, bei dem der unvergleichliche Disney Sound Groß und Klein in seinen Bann zieht.