The Sound of Music - Das Abenteuer-Musical der Familie von Trapp

Zum 20-jährigen Jubiläum bringen die Staufer Festspiele einen der größten Musicalklassiker aller Zeiten auf die Bühne: The Sound of Music.

Das weltberühmte Werk von Rodgers & Hammerstein begeistert seit Jahrzehnten Millionen Menschen – auf Broadway-Bühnen, in internationalen Theatern und in der legendären Hollywood-Verfilmung mit Julie Andrews, die 5 Oscars gewann und zu den beliebtesten Filmen der Welt zählt.

Nun entsteht in Göppingen eine neue, eigens entwickelte Festspielinszenierung, von unserem Intendanten Alexander Warmbrunn, die die zeitlose Musik, die emotionale Geschichte und die künstlerische Handschrift der Staufer Festspiele verbindet.

Ein Musical voller Herz, Hoffnung und musikalischer Strahlkraft

Im Zentrum steht die Novizin Maria, deren Wärme, Neugier und Liebe zur Musik das Leben der sieben Kinder der Familie von Trapp – und das ihres strengen Vaters, Kapitän von Trapp – für immer verändern.

Vor dem Hintergrund der politischen Umbrüche der 1930er Jahre erzählt das Musical von Mut, Heimat, Verlust und der Kraft des Zusammenhalts.

Die unvergänglichen Melodien wie „Do-Re-Mi“, „Edelweiß“, „Climb Ev’ry Mountain“ oder „My Favorite Things / Meine Lieblingsdinge“ haben längst Kultstatus erreicht und gehören zu den meistgesungenen Musicalhits weltweit. In Göppingen erklingen sie in einer emotionalen, deutschsprachigen Interpretation.

Ein Welthit – neu gedacht für Göppingen

Die Staufer Festspiele schaffen eine moderne, bildstarke und berührende Neufassung, die den Charme der Originalvorlage mit der besonderen Festspielatmosphäre verbindet. Die Produktion folgt der internationalen Erfolgsgeschichte des Stücks – interpretiert jedoch mit der regionalen Identität, der Authentizität und der künstlerischen Handschrift, für die die Staufer Festspiele seit zwei Jahrzehnten stehen.

Diese Inszenierung ist keine Kopie bekannter Versionen, sondern eine eigene Festspielproduktion: musikalisch opulent, szenisch modern und in allen Gewerken neu entwickelt.

Über 250 Mitwirkende wirken in dieser Jubiläumsproduktion mit: der große Festspielchor, der Kinderchor, das Tanzensemble, Profis aus Musik und Theater sowie viele Ehrenamtliche aus der Region.