The Soundtrack Of Our Lives ist der Arbeitstitel dieses Spielclubs. Wir sammeln die Lieder, die euch begleitet haben und die für besondere Momente in eurem Leben stehen.

Mit den Liedern sammeln wir auch die Geschichten, die ihr mit der Musik verbindet: Das Gute-Nacht-Lied, das die Großmutter immer zum Einschlafen vorgesungen hat, den Pop-Song, der über den ersten Liebeskummer hinweg getröstet hat oder den Lagerfeuer-Gitarrenklassiker, damals im Zeltlager ... Wir werden aber auch untersuchen, was Musik bewirken kann – auf einem Konzert, bei einer Demonstration, im Fußballstadion oder bei einem Truppenaufmarsch: wann verbindet Musik, wann trennt sie, welche Macht hat sie?

Aus eurer Musik, euren Geschichten und vielen Antworten auf noch mehr Fragen entwickeln wir gemeinsam ein Theaterstück – natürlich mit dem passenden Soundtrack!