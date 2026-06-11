The South Austin Moonlighters (USA)

Seit ihrer Gründung im Jahr 2011 hat sich das Quartett rund um Bassist und Frontmann Lonnie Trevino Jr. einen exzellenten Ruf erspielt. Was ursprünglich als lockeres Projekt von Musikveteranen im legendären Saxon Pub begann, entwickelte sich zu einer festen Größe, die weit über das texanische Hill Country hinaus für Begeisterung sorgt.

Die Musik der Moonlighters ist eine organische und authentische Mischung aus Texas Music, Country Rock, Soul und Swamp Rock. Ihr Sound zeichnet sich durch eine beeindruckende musikalische Vielfalt aus, denn da alle vier Bandmitglieder als Songwriter und Leadsänger aktiv sind, entstehen abwechslungsreiche und dynamische Shows. Besonders markant sind dabei die atemberaubenden, meist vierstimmigen Gesangsharmonien, die in der Tradition von Größen wie den Eagles oder Crosby, Stills, Nash & Young stehen. Diese vokale Dichte verbinden sie mit lässig-druckvollen Grooves und einem erdig-souligen Sound, der immer wieder geschickt mit Elementen aus Blues und Swamp Rock gewürzt wird.

Ob durch die dunklen Klänge der Slide-Gitarren oder die funkigen Basslinien – jedem Ton ist die technische Brillanz und die ansteckende Spielfreude anzumerken, die den Charakter der Band prägen. Sie interpretiert das musikalische Erbe ihrer texanischen Heimat – mit Einflüssen von Little Feat bis Los Lobos – auf eine Weise, die so authentisch nur selten zu erleben ist.

Freut euch auf einen Abend voller handgemachter Musik, die direkt ins Herz geht und welche die packende Atmosphäre eines Clubs aus Austin für ein paar Stunden zu uns bringt.