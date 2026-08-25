The Space Truckers – The Music of Deep Purple

Die SPACE TRUCKERS stehen seit nahezu zwanzig Jahren für die wilde und ungestüme Zeit des Hard Rock, welchen DEEP PURPLE in den Siebzigern erfunden hat.

Als absolutes Muss stehen bei der Band um Frontmann Steff Porzel (Ex-Spencer Davis Group) Klassiker wie „Child in Time“, „Speed King“ und natürlich „Smoke on the Water“ auf der Setliste der fünf Bamberger Musiker. Natürlich dürfen neben allerlei Gesangsakrobatik die atemberaubenden Duelle von Gitarren und Keyboards nicht fehlen. Man darf sich freuen auf jede Menge analoge, ungezähmte und ehrliche Musik aus dem Fundus des ungestümen Pioniergeistes von DEEP PURPLE.