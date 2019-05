The Spirit of Lifeplus

Jedes Jahr versammeln sich Tausende von Teilnehmern aus aller Welt zur größten Veranstaltung von Lifeplus: Spirit of Lifeplus.

Wellness-Spezialisten, Unternehmer, Familien und Gesundheitsbewusste: alle Teilnehmer sind herzlich eingeladen, mehr über unsere Zukunftspläne zu erfahren. Unsere Gründer und unser Führungsteam sprechen über ihre persönlichen Erfahrungen und gemeinsamen Zielsetzungen. In unserem Wellnessbereich können Besucher jedes Jahr neue Innovationen, Teamprojekte, inspirierende Geschichten und vieles mehr entdecken.Den ganzen Tag hindurch stehen Lifeplus-Partner bereit, um ihre Erfolgsgeschichten weiterzugeben. Alle Teilnehmer haben die Gelegenheit, von einander zu lernen – und damit unsere Philosophie und Geschichte zu verkörpern.Der Tag bietet zahllose Möglichkeiten. Viele der Teilnehmer nutzen diese Veranstaltung, um mit Teams zu feiern, neue Gäste einzuladen, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, neue Freundschaften zu schließen und Kontakte zu knüpfen.Der Tag klingt mit der Spirit-Party aus, wo wir tanzen, essen und die wunderbare Gesellschaft genießen, bevor wir voller neuer Inspiration heimkehren.Warum sollten Sie am Spirit of Lifeplus teilnehmen?

Erfahren Sie von unseren Gründern, was wir mit Lifeplus bezwecken

Gewinnen Sie Einblicke in die Erfolge führender Partner

Treffen Sie gleichgesinnte Menschen aus der ganzen Welt

Lassen Sie sich von unserer Geschichte und von Geschichten aus unserem Netzwerk inspirieren

Erleben Sie Lifeplus und was uns so einzigartig macht

Sehen Sie selbst, was Spirit of Lifeplus bedeutet: Werfen Sie einen Blick in unsere Bildergalerie und in die Videos zu den Höhepunkten des Events.