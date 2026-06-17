THE SPIRIT OF NOW. Solo Piano Konzert mit Dennis Müller

Am 18. Juli lädt der Pianist und Theologe Dennis Müller zu einem besonderen Solo-Klavierabend ein. In seinem Konzert verbindet Müller improvisierte Klaviermusik mit Elementen aus Filmmusik, Jazz und spiritueller Klangkunst – ruhig, kraftvoll und zutiefst persönlich.

Mit seinem Konzert verbindet Dennis Müller tiefgehende Spiritualität mit frei improvisierter Klaviermusik. Seine Musik richtet sich an Menschen, die mehr suchen als nur ein Konzert.

Sein Spiel lebt von feinen Dynamiken, meditativer Tiefe und emotionaler Ausdrucksstärke. Die Stücke erzählen von Emotionen, von Spannung und Loslassen, von Dunkelheit und Licht. Dabei entsteht eine Atmosphäre, die Zuhörerinnen und Zuhörer unmittelbar berührt und Raum für eigene Gedanken lässt.

Jedes Konzert ist einzigartig und nicht wiederholbar – geprägt von der Akustik des Raumes, der Stimmung des Abends und dem Dialog zwischen Künstler und Publikum.

Das Solo Piano Konzert am 18. Juli richtet sich an alle, die sich nach Tiefe, Freude und heilenden Musikerfahrungen sehnen.