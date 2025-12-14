The Steeman

Jazzclub Kiste Hauptstätter Straße 35, 70173 Stuttgart

Vintage-Attitüde, moderner Drive, Analog.

Mit ihrer zweiten EP, die im September 2025 erschienen ist, setzen The Steeman ein kraftvolles Ausrufezeichen in der modernen Blues- und Hard-Rock-Szene. Die Band verbindet rohe, handgemachte Energie mit markanten Riffs, die tief aus dem Blues gespeist sind, und treibt ihren Sound mit einer Intensität nach vorn, die unweigerlich fesselt.

Erdige Gitarren, pulsierende Grooves und eine Stimme, die gleichzeitig kratzt, trägt und berührt. Mit einer bemerkenswerten Mischung aus Vintage-Attitüde und modernem Drive schafft die Band einen Sound, der gleichermaßen vertraut wie überraschend neu wirkt.

Max Neubauer - Vocals/Gitarre

Andre Wehrstein - Bass

Stephan Sawadsky - Drums

Info

Konzerte & Live-Musik
