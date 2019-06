The Storks (France), Lampion Joe & Ami Lyons live

The Storks

The Storks sind eine neue aufstrebende Bewegung von der deutsch-französischen Grenze (Straßburg/Kehl). Rock, Ska, Reggae, Punk, Crossover, Unplugged und Amplified. Derzeit sind sie auf ihrer WJP Tour 2019 (Warm up, Jam und Party) und nehmen Songs für ihr erstes Album in den Storks Garage Studios auf.Good vibes guarenteed!!!Website: https://the-storks.jimdosite.com/

Lampion Joe

EIN SCHNELLES GEHT NOCH! (Zitat: Michi 3.4 Knaup)So oder so ähnlich fing alles in einem kleinen Keller anMittlerweile wurde aus nur einem, eine Menge schnelles und tadaaaaa...LAMPION JOE war geboren.Deutsche Texte mit ordentlich Botschaft und einer geschmeidigen Portion Ironie gepaart mit Witz.Die vier Chaoten haben Bock und das bekommt das Publikum bei ihren Liveshows auch zu spüren. Meine Damen und Herren, viel Spaß mit den Joe´s!https://www.facebook.com/LampionJoe/

Ami Lyons

Begabte Singersongwriterin aus England.https://www.facebook.com/amilyonstunes