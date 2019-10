The Story Dinner Konstantinopel/Istanbul

× Erweitern Sevda und Ahmet Kaya Impressionen von unserem letzten Event

Rätsel lösen, Codes knacken, dabei lecker schlemmen, während Sultan Süleyman der Prächtige Dich begleitet! Du gehst gerne auf Events wie Escape Rooms, Krimi Dinner oder Table Quiz? Dann ist auch diese Veranstaltung für Dich ein Muss. Im The Story Dinner mixen wir die positiven Eigenschaften dieser Drei zu einem Event: Du bekommst in den ausgewählten Locations passend zum Thema (Konstantinopel/Istanbul) ein leckeres 3-Gänge-Menü serviert. Zwischen den Menüs darfst Du mit Deinem Tisch Rätsel lösen, die zu einem Zahlencode führen, die es zu knacken gilt. Erst wenn alle Tische ihren Code geknackt haben, wird der nächste Gang serviert. Die Rätsel sind eingebettet in das geschichtliche Setting von Konstantinopel im 16. Jahrhundert: Hier regiert der prächtige Sultan Süleyman das osmanische Reich erfolgreich. Aber keine Angst, ihr müsst keine Geschichtsexperten oder Türkei/Türkisch-Kenner sein. Die Veranstaltung ist selbstverständlich in deutscher Sprache gehalten. Den zeitlichen Druck nehmen wir bei unserem Dinner heraus, da unser Augenmerk auf ein entspanntes, lustiges und unterhaltsames Beisammensein gelegt ist. Ideal als Geschenk oder Teamevent geeignet!

Komm vorbei und tauche ein in die Welt des Orients!