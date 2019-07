× Erweitern eigenes Fotomaterial Ein osmanisches Willkommensgetränk wartet auf Dich!Unsere Gäste im Restaurant Sultan Saray beim letzten Event

Escape Room trifft Food! Nach zwei erfolgreichen Veranstaltungen gehen wir in die nächste Runde. Seid unsere Gäste bei The Story Dinner Konstantinopel/Istanbul und lernt dabei nicht nur nette Leute kennen, sondern genießt auch ein leckeres 3-Gänge-Menü. Entflieht dem Alltagstrubel und taucht ein in die Welt des Orients: Auf den Spuren Sultan Süleymans sind Rätsel als Teamaufgabe zu meistern! Siegen werden alle, die unsere Hinweise und Informationen geschickt kombinieren und mit dem gefundenen Code Zahlenschlösser knacken á la Escape Room.

Sicher auch Du Dir die Teilnahme an einem spannenden Abend! Das nächste Event findet statt am 26.09.2019 im Restaurant Taverna Yol in Stuttgart, Spittastr. 2. Beginn 19 Uhr. Weitere Termine folgen. Infos hierzu und zum Ablauf bei Facebook und Instagram unter #thestorydinner sowie Tickets unter bit.ly/storydinnertickets