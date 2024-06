Sweet ist eine der wenigen berühmt berüchtigten "Glam Rock Bands", die Chart-Erfolge in den 70ern, 80ern und 90ern gehabt haben. Sie haben über 30 Millionen Platten verkauft und sind immer noch eine "live" Touring Band.

Sweet bietet viel mehr als nur Glam Rock, ihre Musik ist zeitlos und vielseitig. Vom reinen Pop bis Heavy Metal, von Liedern wie "Little Willy" mit nur drei Akkorden bis hin zu komplexen Arrangements wie "Love Is Like Oxygen". 1981 löste sich die Band auf.

Seitdem performed Gründungsmitglied Andy Scott mit The Sweet die Bühnen weltweit und beweist, dass die Musik der Band an Zugkraft nichts verloren hat. Im Rahmen der "Final Round Part II" rockt The Sweet die Wertheimer Burg.

Einlass ist ab 19 Uhr