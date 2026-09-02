SWEET ist eine der wenigen berühmt berüchtigten "Glam Rock Bands", die Chart Erfolge in den 70ern, 80ern und 90ern gehabt haben. Am 17. Oktober sind die unverwüstlichen Briten in Stuttgart in der Liederhalle zu Gast.

SWEET haben über 30 Millionen Platten verkauft und sind immer noch eine Touring-Band. Sie bieten viel mehr als nur Glam Rock, ihre Musik ist zeitlos und vielseitig und reicht vom reinen Pop bis Heavy Metal, von Liedern wie "Little Willy" mit nur drei Akkorden bis hin zu komplexen Arrangements wie "Love Is Like Oxygen".

1970 war ein wichtiges Jahr: SWEET mit Andy Scott, Steve Priest, Mick Tucker und Brian Connolly trafen auf die Songwriter Nicky Chinn und Mike Chapman und Plattenproduzent Phil Wainmann. Diese fünfjährige Partnerschaft brachte zwölf Top-Twenty Hits hervor, darunter auch eine Nummer eins. Die Medien meinten daraufhin, dass die Band eine Retortenband sei. Aber die hartgesottenen Fans wussten es besser. Auf den B-Seiten der Hit-Singles fand man eigene Heavy Rock-Kompositionen. Die Live-Auftritte waren sensationell, was nicht nur an der Musik lag. Mitglieder wurden in Belgien wegen eines obszönen Bühnenauftrittes festgenommen. Was das Image nur der Band aber nur gefördert hat.

US-Hits waren unter anderen "Ballroom Blitz", der später im Film "Wayne's World" zu hören war, "Fox On The Run", eine Nummer zwei, "Action" später ein Hit für Def Leppard und "Love Is Like Oxygen" auf Nummer fünf. Ihr Album "Desolation Boulevard" bekam Gold. "Love Is Like Oxygen" war seit drei Jahren wieder der erste weltweite Hit für SWEET. Das Lied, vom Gitaristen Andy Scott geschrieben, wurde mit zwei Novello Awards ausgezeichnet. SWEET hatte endlich ihr Ziel erreicht - Anerkennung in Großbritannien. Danach passierte schier Unglaubliches: Sänger Brian Connolly verließ die Band im Januar 1979. Das übrig gebliebene Trio machte weiter wie eine dreiteilige Sitzgarnitur, wie sie einmal beschrieben wurden, aber trotz einiger Hits in Europa und drei weiteren Alben, war nach einer letzten Tour in Großbritannien im Jahre 1981 alles vorbei. Die Band hatte neun Titel auf Nummer eins in Deutschland während der 70er Jahre und steht jetzt kurz vor dem zehnten Erfolg. "Do It All Over Again", die erste Single vom neuen Album "Sweetlife", welches nun endlich auch in Deutschland erhältlich ist.