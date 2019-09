"SWING A LA CARTE" THE SWINGING ROOF QUINTETT entwickelt einen ganz eigenen Sound. Vorbilder wie Sidney Bechet, Louis Armstrong, Eddie Condon, Count Basie uvm. beeinflussen das Programm. Das Salz in der Suppe sind die innovativen Arrangements, des international bekannten Komponisten, Dirigenten & Pianisten Adrian Werum. Die versierten und sehr erfahrenen Musiker setzen ihre eigenen Akzente im Kollektiv sowie in den Soloimprovisationen. Im neuen Programm verleiht der virtuose Akkordionist Aleks Maslakov dem Quintett eine neue Klangnote