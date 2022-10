Inspiriert von Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis Jr. verbindet The Tap Pack modernen Stepptanz mit humorvollem Flair und live gesungenen Hits von der Swing-Ära bis hin zu Michael Bublé oder Beyoncé. Was Sie an diesem Abend erleben, ist eine temporeiche, explosive Tanz- und Musikshow, die Groove, Rhythmus und grandiose Stimmen zu einem Gesamtkunstwerk werden lassen.

Voller Energie und mit einer Ladung bodenständigem Sex-Appeal feiern die australischen Gentlemen große Erfolge mit mehrwöchigen Platzierungen im weltbekannten Sydney Opera House oder im legendären Sadler‘s Wells in London.

2020 sind die smarten Jungs aus Down Under nach ihrer USA-Tournee erstmals für ein paar ausgewählte Termine in Deutschland und Österreich auf Tour und machen auch Halt im K!

Dauer: ca. 2 Stunden