Die australische Showsensation auf großer Tournee!

Inspiriert von Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis Jr. verbindet THE TAP PACK modernen Stepptanz mit humorvollem Flair und den live- gesungenen Hits von der Swing-Ära bis hin zu Michael Bublé oder Beyoncé! Energiegeladen, explosiv und mit einer Ladung bodenständigem Sex-Appeal feierten die australischen Gentlemen große Erfolge mit mehrwöchigen Platzierungen im weltbekannten „Sydney Opera House“ oder im legendären „Sadler‘s Wells“ in London. Bereits 2017 waren Sie schon im „Tipi am Kanzleramt“ in Berlin und beim ZDF FERNSEHGARTEN zu Gast – 2020 sind die smarten Jungs aus Down Under nach ihrer USA Tournee auch erstmals für ein paar ausgewählte Termine in Deutschland & Österreich auf Tour!

Nachholtermin vom 20.11.2020 bzw. 13.11.2021. Die Karten behalten ihre Gültigkeit.

Diese Vorstellung wird über das Programm NEUSTART KULTUR durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert.