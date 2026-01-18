The Taylor & Harry Night

Hey Suttgart! We are enchanted to meet you!

Eine Party von Fans, für Fans! Wir bringen mit der Taylor & Harry Night das zusammen, was zusammen gehört – Taylor Swift, Harry Styles und euch! Garniert mit den classics von One Direction.

Euch erwartet ein Mix von allem, was die beiden zu bieten haben. Wir reisen durch die Eras und besuchen Harry’s House, ziehen fearless eine Fine Line zwischen 1989 und Midnights und treffen auf dem Weg neue Lover. Diese Nacht wird besser als eure Wildest Dreams – versprochen!

Let’s Live While We’re Young!