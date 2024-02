Wizo – Tourabschultz

FINALE! Letztes Konzert und Tourabschultz im LKA!

„NICHTS WIRD WIEDER GUT“ heißt das kommende Album – „TOUR WIRD WIEDER GUT“ ist der folgerichtige Titel der großen Klubtour der Sindelfinger Punkrocklegende. Knapp 40 Konzerte in nicht einmal sieben Wochen, quer durchs deutschsprachige Europa sind eine selbstbewusste Ansage. Das Tour-Ziel: In beschissenen Zeiten gemeinsam einen wunderschönen Abend im arschlochfreien Raum auf der wilden Punkrock-Achterbahn verbringen!

Zwischen großen Emotionen und kleinen Flashbacks, zwischen Wut und Lachen, Pogo und Schwelgen wird der WIZO in seiner ganz besonderen Art zeitlose Ohrwurm-Hits, Hymnen und nagelneue Kracher von der Bühne ballern. Die alten Fans und die ganz jungen werden wieder aus voller Kehle textsicher mitsingen, werden eintauchen in die ganz besondere WIZO-Welt und werden für einen Abend in rasanter Kurzweiligkeit den trüben Alltag hinter sich lassen. Sei dabei und sichere Dir (und am besten allen alten Freunden) rechtzeitig Tickets für das Konzert-Highlight 2024.