60 Jahre Motown, der legendäre Sound der in die Hüften geht und die Seele wärmt, feiert Jubiläum! „The Temptations“ mit Welthits wie „My Girl“, „Papa was a rolling stone“, oder „Treat her like a Lady“ haben diesen Sound geprägt und sind mit über 100 Millionen verkaufter LPs zu Legenden geworden. The Temptations Review sind iauf ihrer „60 Jahre Motown – Platinum Hits Tour 2019“ und werden dieses wahrlich historische Jubiläum gebührend feiern.