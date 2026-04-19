The Ten Tenors

2025 feierten die TEN TENORS ihre Rückkehr auf die deutschen Bühnen – mit durchschlagendem Erfolg. 2026 knüpfen die Tenöre daran an und wollen am 30. Mai auch das Stuttgarter Theaterhaus zu Standing Ovations hinreißen.

Nach einer grandiosen Tournee im Jahr 2025 mit restlos ausverkauften Häusern, stehenden Ovationen und durchweg begeisterten Kritiken freuen sich die TEN TENORS, ihre Erfolgsgeschichte 2026 fortzusetzen. Die Resonanz auf ihre Auftritte in Deutschland war überwältigend – langjährige Fans strömten in die Konzerthallen, während zahlreiche neue Zuhörer die faszinierende Mischung aus Klassik, Rock und Pop für sich entdeckten.

Zehn Jahre lang waren die TEN TENORS nicht in Deutschland aufgetreten – umso größer war die Begeisterung, als sie 2025 ihre triumphale Rückkehr feierten. Die alteingesessenen Fans wurden erneut in ihren Bann gezogen, während eine völlig neue Generation von Konzertbesuchern ihre einzigartige Show für sich entdeckte. Besonders beeindruckend war, dass die TEN TENORS mit eigens für die Deutschland-Tour eingeübten Songs überraschten. Titel wie „Komet“ von Udo Lindenberg & Apache 207 oder „99 Luftballons“ von Nena sorgten für Begeisterung und kamen beim Publikum hervorragend an.

Die neue Tournee wird sowohl beliebte Klassiker als auch spannende neue Highlights bereithalten. Deutschland nimmt einen ganz besonderen Platz in der Karriere der TEN TENORS ein und sie freuen sich darauf, 2026 erneut mit ihren Fans zu feiern.