the theatre of the long now - Eine Versammlung

Das THEATRE OF THE LONG NOW ist das Versprechen, auf einer Brachfläche in Stuttgart eine mindestens 100 Jahre andauernde Aufführung stattfinden zu lassen.

Teil dieser Aufführung sind Wachstumsprozesse, Bauprozesse, soziale, politische und performative Prozesse. Im Sommer versammelt das Theater all seinen pflanzlichen, tierischen, menschlichen und steinernen Bestandteile zu einem festlichen, vielstimmigen Summen und Brummen. Vielleicht nur so laut, wie ein Grillenzirpen, vielleicht auch wie ein Donnerhall…. Ein Ereignis zwischen Aufführung, Ausführung, Installation, Umbau, Zeremonie und Baustelle…

THE THEATRE OF THE LONG NOW ist eine Produktion von Hertel+Ferl und dem Bureau Baubotanik in Kooperation mit Kunstverein Wagenhalle E.V. und dem Theater Rampe

Gefördert durch das Kulturamt der Stadt Stuttgart sowie dem Förderprogramm urbanes Grün des Amts für Stadtplanung und Stadterneuerung der Stadt Stuttgart

SPIELORT

Kunstverein Wagenhalle e.V.

Brache bei der Containercity

Innerer Nordbahnhof 170191 Stuttgart

(Haltestelle Eckartshaldenweg)

Eintritt frei