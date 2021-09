Green Running Hard Pop nennen The Thing in your Nose ihren Musikstil, ein tanzbarer, melodischer Cocktail aus Pop, Hardrock und Ska.

Geprägt von eingängigen Hits, atemberaubenden Instrumentalsoli, halsbrecherischen Showeinlagen und vielen Gelegenheiten zum Mittanzen und Mitsingen sind die Konzerte von The Thing in your Nose unvergessliche Erlebnisse. Daher hat sich in den über 25 Jahren eine treue Fangemeinde angesammelt, die The Thing in your Nose bei ihren Konzerten begleitet und lauthals unterstützt.

Frank-Jochen Steinmeyer - Gesang/Saxophon

Stefan Lehmann - Gitarre/Gesang

Alex Rojas - Gitarre

Julian Maier - Bass

Jürgen Scheuring - Schlagzeug

https://de-de.facebook.com/The.Thing.In.Your.Nose/