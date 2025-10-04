Seit der Gründung im Jahr 1993 treten The Thing in your Nose in Stuttgart und Umgebung auf.

Der Musikstil der Band ist geprägt von Frankies Stimme und seinem herzerweichenden Saxophonspiel sowie den exzessiven Gitarrensoli und der groovenden Rhythmusgruppe. Das ganze ergibt tanzbaren Pop mit Hardrock und Ska-Anleihen.

Bekannt sind The Thing in your Nose für ihre unverkennbare Liveperformance. Halsbrecherische Showeinlagen, verrückte Verkleidungen und Utensilien sowie viele Gelegenheiten zum Mittanzen und Mitsingen machen jedes Konzert zu einem unvergesslichen Erlebnis.