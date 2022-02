Psych in Bloom Festival, Eastfilly Fest & Komma Esslingen präsentieren:

The Third Sound, Arcane Allies, Ornamental & Tren Go! Sound System

12.03.2022, 19:30 Uhr

The Third Sound

(Psych Rock feat. members of The Brian Jonestown Massacre)

(Experimental / Ambient / Krautrock)

Ornamental & Tren Go! Sound System

(Improvisational / Krautrock / Electronica feat. members of 10 000 Russos)

Die Veranstaltung wird unter 2G+ Bedingungen im großen Saal des Kommas stattfinden. Einlass nur mit 2G Nachweis, also Genesenennachweis oder Impfnachweis + tagesaktuellem Schnelltest. Für Menschen mit Drittimpfung entfällt die Testpflicht.

Alle zur Zeit der Veranstaltung in Baden-Württemberg geltenden Corona-Richtlinien werden bei der Austragungsform und Besucher:innen-Zulassung berücksichtigt und umgesetzt. Die Veranstaltung wird gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Neustart Kultur und der Initiative Musik gGmbH.