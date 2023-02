Wer klassischen Jazz in zeitlos moderner Interpretation liebt, ist bei diesen Herren an der richtigen Adresse. Fachleute und Kritiker sind sich einig, dass das gemeinsame Element der drei Musiker, ihre Liebe zum Swing, zu einem fast telepathischen Verhältnis untereinander geführt hat.

Es ist nicht nur die musikalische Perfektion, sondern auch das sichtliche Vergnügen der drei Protagonisten beim gemeinsamen Musizieren, das The Three Wise Men zu einem Weltklassetrio gemacht hat. Schon seit mehr als einem Jahrzehnt sind die Topmusiker zusammen unterwegs und haben in über 1.000 Konzerten ihr großartiges musikalisches Format unter Beweis gestellt.

Der holländische Musiker Frank Roberscheuten zählt zu den profiliertesten europäischen Klarinettisten und Saxophonisten im Traditional Jazz. Sein sonores Spiel reflektiert eine bunte Palette an Einflüssen vom New Orleans Stil bis zum Bebop.

Das Herz des Trios ist der aus Mailand stammende und in New York lebende Rosanno Sportiello, ein klassisch ausgebildeter Klaviervirtuose, der nicht nur einer der weltbesten Stridepianisten ist, sondern auch als einfallsreicher Improvisator das Publikum in Atem hält.

Der gebürtige Wiener Martin Breinschmid ist ein passionierter Swing-Drummer und Vibraphonist und zählt weltweit zu den authentischsten Interpreten dieses Stils.

Für Swing-Fans ist dieses Konzert im Spitzenformat fast ein Pflichttermin. Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen!