The Tiptons Saxophone Quartet & Drums

Nach der Jubiläumstournee 2018 (30-jähriges Bandbestehen mit einem Konzert auch in der Villa Eugenia) wird erneut gefeiert: Album Nummer 15 (!) erscheint am Markt.

Nach ausgiebiger west coast Tour im Januar 2020 wurden die neuen Kompositionen im Studio in Seattle verewigt und druckfrisch zur Tournee in Europa präsentiert.

Schon jetzt steht fest: Das Album "wabi-sabi" (aus dem Japanischen: "Der Glanz des Unperfekten") - ein weiterer Meilenstein der Tiptons - wird sein Publikum erreichen, zumal sich die Band mit jeder Tournee konträr zu ihren Bestandsjahren frischer und energetischer denn je anhört.

Zur Bandgeschichte

Im Herbst 1988 gründete Amy Denio ein Frauen-Saxophon-Quartetts und nach dem Tode Billy Tiptons im Jahr 1989 wurde der Name „Billy Tiptons Memorial Saxophon Quartet“ ins Leben gerufen. Der Name erinnert an Billy Tipton, eine Saxophonistin die in den 1920er Jahren ihre Karriere als Mann beginnen musste, um die nötige Akzeptanz in der damaligen Musikwelt zu bekommen und zeitlebens diese Rolle beibehielt.

Das nunmehrige TIPTONS SAXOPHONE QUARTET & DRUMS spielt unvergessliche Konzerte, vereint einen Stilmix von Micro-Big Band bis Gospel, Bluegrass bis Balkan, Whimsical Jazz bis Nocturnal Funk und Free Jazz und gilt alleine schon deswegen als einzigartig in der internationalen Musiklandschaft.

Auch die langjährige Zusammenarbeit, der unterschiedliche kulturelle Background und den reichhaltigen Einflüssen gemeinsam bereister Länder tragen zum frischen und eigenwilligen Sound des energiegeladenen Ensembles bei. Die Bandmitglieder kommen aus New York, Seattle, Portland, Eau Claire und Salzburg.

Amy Denio (alto sax, clarinet, voice) komponiert für Tanz, Film und Multimedia Projekte; sie ist weltweit mit den unterschiedlichsten Projekten auf über 50 Tonträgern zu hören. Als Autodidaktin hat sie sich den urtümlichen, unmittelbaren Zugang zur Musik bewahrt; ihre Stimmakrobatik gilt als einzigartig in der Musiklandschaft und trägt mit ihrer einzigartigen Stimme zum Bandsound bei. Jessica Lurie (soprano, alto and tenor sax and voice) verschmilzt in ihrem Spiel die Einflüsse aus Jazz, Osteuropäischer Musik, Funk und der freien Improvisation. Tina Richerson (baritone saxophone and voice) ist eine Meisterin des Bepop und schafft wunderbare Mikro-Big Band Arrangements für die Band. Sue Orfield (tenor sax, voice) ist gefragte Saxophonistin in den angesagten Blues und Country Bands der USA. In Kombination mit ihrer Liebe zu Jazz, Rock, Funk und Bluegrass hat sie ihren außergewöhnlichen Stil entwickelt. Robert Kainar, begleitet die Band seit 2008 am Schlagzeug und Perkussion. Auch er kann auf die Mitwirkung auf mehr als 50 Tonträgern verweisen. Die Erfahrungen aus seinem bunten internationales Musikerleben (von Orchesterarbeit, über Theaterproduktionen, Jazz, World, Neue Musik bis zu Soloprojekten verleiht der Band die jeweils passende Farbtönung.